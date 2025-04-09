Колишній очільник ДФС Насіров не з’явився до суду через мобілізацію у ЗСУ

Роман Насіров, фото: Transparency International Ukraine

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Колишній Державної фіскальної служби Роман Насіров добровільно мобілізувався до Збройних сил України на етапі судових дебатів.

У зв’язку з цим захист Насірова просить зупинити слухання його справи у Вищому антикорупційному суді. Про це сьогодні, 9 квітня, повідомляє Transparency International Ukraine.

9 квітня 2025 року обвинувачений екскерівник ДФС Роман Насіров не прибув на засідання у ВАКС. Захист зазначив, що Насіров був призваний до лав ЗСУ під час мобілізації, тому не може прибути до суду. Зробив він це добровільно. Також на цій підставі захист подав клопотання про зупинення провадження, — розповіли у Transparency International.

Зазначається, що прокурор заперечила проти зупинення провадження, оскільки спочатку треба здійснити виклик Насірова до суду, до того ж він може брати участь у засіданнях дистанційно.

Суд відклав розгляд цього питання для збору інформації. Наступне заплановане засідання на 11 квітня.

Справа Насірова вже перебуває на стадії судових дебатів і наближається до вироку:

під час дебатів встигла виступити прокурор і вже почав свій виступ інший обвинувачений Новіков;

надалі в дебатах мав виступити сам Насіров та захисники, після чого мало бути останнє слово обвинувачених, а тоді суд повинен був піти в нарадчу кімнату для винесення вироку.

У травні 2024 року парламент дозволив звільняти засуджених від відбування покарання в обмін на проходження контрактної військової служби, однак позбавив такого права топ-корупціонерів.