Холод чи спека — учені перевірили, до яких змін краще адаптовуються жителі Європи

Учені перевірили, як на європейців впливають зміни клімату

https://racurs.ua/ua/n205487-holod-chy-speka-ucheni-pereviryly-do-yakyh-zmin-krasche-adaptovuutsya-jyteli-ievropy.html

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Європа за останні два десятиліття краще адаптувалася до низьких температур, ніж до високих.

Це показало дослідження учених з Барселонського інституту глобального здоров’я (Іспанія), котрі проаналізували записи про температуру та смертність у понад 800 регіонах 35 європейських країн за період з 2003 по 2020 роки, повідомляє видання EurekAlert.

Дослідники виявили, що:

відносний ризик смерті при найнижчих температурах знижувався на 2% на рік;

відносний ризик смерті при найвищих температурах також зменшився, але з меншою середньою швидкістю — на 1% на рік.

З часом ми стали краще справлятися з низькими температурами — процес, відомий у науці як «адаптація». До спекотної погоди люди також стають стійкішими, хоча це покращення є меншим, ніж адаптація до холоду, — наголошують дослідники.

Зазначається, що традиційно дослідження цього типу покладалися на фіксовані температурні пороги для розрахунку ризиків, не беручи до уваги, що вразливість до ідентичних температур неоднакова в усіх частинах Європи.

Щоб подолати це обмеження, команда розробила нову концепцію: Температура надзвичайного ризику (ERT).

Завдяки перехресним посиланням на регіональні дані про температуру та смертність цей новий підхід дозволив розрахувати температуру, при якій ризик смерті перевищує певний поріг для кожної географічної області. Дослідники також врахували варіації смертності, щоб відобразити адаптацію до температури з часом.

Використовуючи цю методологію, команда помітила, що в період 2003−2020 років у Європі:

було на 2,07 менше небезпечно холодних днів щороку;

навпаки, кількість небезпечно спекотних днів зростала на 0,28 дня на рік.

Цікаво, що не всі частини Європи постраждали однаково. Наприклад, регіони Південно-східної Європи, попри тепліші умови, мали більш небезпечні спекотні та холодні дні, що спричинило вищий ризик пов’язаної з ними смертності.

Вразливість до екстремальних температур значно відрізняється в різних регіонах, причому регіони Південної Європи є більш чутливими до температурних змін, ніж регіони Північної Європи, — наголошують дослідники.

Ця нерівність частково пояснюється соціально-економічними факторами, включаючи недостатню теплоізоляцію житла, нижчі витрати на охорону здоров’я та обмежений доступ до соціальної підтримки або допомоги для вразливих верств населення", — наголошують дослідники, — додають учені.

Таким чином, зазначають дослідники, отримані результати показують, що, хоча Європа досягла значного прогресу в адаптації до холоду, стратегії боротьби зі смертністю, пов’язаною з тепловим ударом, виявилися менш ефективними.

Так, станом на 2024 рік лише 20 з 38 європейських країн впровадили системи спостереження за температурою, а 17 країн досі не мають планів дій щодо охорони здоров’я в умовах спеки.

Джерело: EurekAlert