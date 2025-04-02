Люди не так добре переносять високі температури, як вважалося

https://racurs.ua/ua/n205278-zdatnist-ludey-vytrymuvaty-vysoki-temperatury-vyyavylasya-menshou-nij-vvajalosya-ucheni.html

Ракурс

Межі людської терморегуляції — нашої здатності підтримувати стабільну температуру тіла в умовах екстремальної спеки — є нижчими, ніж вважалося раніше.

Таким чином, у багатьох регіонах планети незабаром можуть спостерігатися рівні тепла і вологості, які перевищують безпечні для виживання людини межі. Це показало дослідження, проведене ученими з Університету Оттави (Канада), повідомляє прес-служба вишу.

Наше дослідження надало важливі дані, які підтверджують нещодавні припущення про те, що умови, за яких людина може ефективно регулювати температуру свого тіла, насправді набагато нижчі, ніж припускали попередні моделі, — наголошують учені. — Це дуже важлива інформація, оскільки ми стикаємося зі зростанням глобальної температури.

У межах дослідження учені, використовуючи широко розповсюджену методику, відому як протоколи теплового кроку, піддали 12 добровольців різним умовам температури і вологості, щоб визначити точку, в якій терморегуляція стає неможливою.

Відмінність цього дослідження полягала в тому, що учасники повернулися в лабораторію на цілий день, щоб перебувати в умовах, трохи вищих за їхню передбачувану межу терморегуляції, — вказано у статті.

Учасники перебували в екстремальних умовах — 42 °C при вологості 57%, що відповідає гумідексу (індекс температури і вологості, який дозволяє оцінити суб'єктивне відчуття людини в жарку погоду) приблизно 62 °C.

Результати були чіткими. Температура тіла учасників безперервно зростала, і багато учасників не змогли витримати 9-годинну експозицію. Ці дані є першим прямим підтвердженням протоколів теплового кроку, які використовувалися для оцінки верхніх меж терморегуляції протягом майже 50 років, — зазначають дослідники.

Учені наголошують, що отримані результати підкреслюють фізіологічну напругу, котра виникає під час тривалого впливу екстремальної спеки, яка стає все більш поширеною через зміну клімату.