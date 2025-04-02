Знищення техніки російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n205277-drony-prykordonnykiv-znyschyly-tank-i-dvi-bmp-voroga-na-donechchyni-video.html

Ракурс

На Донеччині прикордонники з підрозділу безпілотних авіаційних систем «Фенікс» за допомогою дронів знищили танк і дві БМП противника, а також зупинили спробу ворожого штурму.

Відповідне відео сьогодні, 2 квітня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

На відео показано моменти завдання ударів дронами та наслідки влучань.