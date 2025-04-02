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Ракурс
Уничтожение техники российских захватчиков, скриншот видео

Дроны пограничников уничтожили танк и две БМП врага в Донецкой области (ВИДЕО)

2 апр 2025, 16:59
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На Донеччині прикордонники з підрозділу безпілотних авіаційних систем «Фенікс» за допомогою дронів знищили танк і дві БМП противника, а також зупинили спробу ворожого штурму.

Відповідне відео сьогодні, 2 квітня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

На відео показано моменти завдання ударів дронами та наслідки влучань.

Источник: Ракурс


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