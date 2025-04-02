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Дроны пограничников уничтожили танк и две БМП врага в Донецкой области (ВИДЕО)https://racurs.ua/n205277-drony-pogranichnikov-unichtojili-tank-i-dve-bmp-vraga-v-doneckoy-oblasti-video.htmlРакурс
На Донеччині прикордонники з підрозділу безпілотних авіаційних систем «Фенікс» за допомогою дронів знищили танк і дві БМП противника, а також зупинили спробу ворожого штурму.
Відповідне відео сьогодні, 2 квітня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
На відео показано моменти завдання ударів дронами та наслідки влучань.
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