Зенітна установка IRIS-T, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n205493-nimechchyna-nadast-ukrayini-sche-chotyry-systemy-iris-t-ta-rakety-dlya-patriot-pistorius.html

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який, як очікується, залишиться на своїй посаді в новому коаліційному уряді, анонсував новий пакет військової допомоги для України.

Про це йшлося у його вступному слові після прибуття до штаб-квартири НАТО в Брюсселі на засідання Контактної групи з питань оборони України, повідомляє The Guardian.

Зазначається, що Німеччина надасть Україні:

ще чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T з ракетами;

ще 30 ракет для систем Patriot.

Пісторіус також зазначив, що лідери обговорять прохання України виробляти ракети за ліцензією на місці.

Його також запитали про розробку планів щодо сил підтримки, які можуть включати європейські війська в Україні, проте міністр відповів, що не хотів би обговорювати такі речі публічно.

Ми знайдемо спосіб піти туди, куди ми повинні піти, але до цього моменту нам краще обговорювати це внутрішньо, аніж публічно, — наголосив Пісторіус.

Джерело: The Guardian