Нацбанк на 14 квітня встановив рекордний курс євро

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Ракурс

Нацбанк на 14 квітня встановив рекордний курс євро — 46 грн 92 коп.

Це одразу на 68 копійок вище попереднього максимуму, зафіксованого 20 вересня 2024 року.

Це пов’язано з стрімким обвалом долара до більшості провідних світових валют та розрахунком курсу євро (та інших валют) Національним банком України на основі фіксингів BFIX, пише Bloomberg.

11 квітня євро оновив трирічний максимум до долара і торгувався за курсом 1,13.

Максимальний офіційний курс долара в Україні був зафіксований на рівні 42 грн 28 коп 13 січня цього року, з того часу гривня зміцнішала до долара на 2,1%.