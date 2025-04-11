росія відправила на МКС льотчика, якого в Україні засудили за держзраду

https://racurs.ua/ua/n205505-rosiya-vidpravyla-na-mks-lotchyka-yakogo-v-ukrayini-zasudyly-za-derjzradu.html

Ракурс

8 квітня 2025 року з космодрому Байконур до Міжнародної космічної станції вирушив черговий екіпаж на борту ракети «Союз». Російська влада приурочила запуск до 80-річчя Перемоги і помістила на ракету зображення пам’ятника «Батьківщина-мати». У складі — американець Джонні Кім та двоє громадян рф: Сергій Рижиков та Олексій Зубрицький.

32-річний Зубрицький став першим в історії космонавтом із вироком за статтею про держзраду. Вирок заочно ухвалив Вінницький міський суд 11 березня 2025 року. "

Зубрицький — уродженець Запорізької області. Лейтенант ЗС України служив льотчиком авіаційної ланки у складі однієї з військових частин Збройних сил України, дислокованої в Криму.

Після початку кримської анексії командування визначило його в іншу частину на материковій території України та встановило термін прибуття — до 12 травня 2014 року. Суд встановив:

До встановленого терміну [Зубрицький] на службу не прибув і про своє місцезнаходження командуванню не повідомив, хоча об'єктивно зобов’язаний був і міг це зробити.

Відповідно до рішення суду, Зубрицький:

Будучи громадянином України, достовірно знаючи про всі вищевказані обставини, у період з 22.03.2014 по 13.05.2014, перебуваючи в Севастополі, діючи навмисне, з корисливих спонукань, здійснив перехід на бік ворога, тобто вчинив державну зраду, ніж вчинив державну зраду. цілісності та недоторканності, обороноздатності, державної, економічної та інформаційної безпеки України.

Суд визнав, що обвинувачений служив у російських військах понад 10 років, включаючи період повномасштабної війни.

Справді, згідно з біографією із сайту Центру підготовки космонавтів, з 2014 по 2018 рік Зубрицький служив у військових частинах в окупованому Криму та на півдні росії — це 38-й, 31-й винищувальні авіаційні полки, 960-й штурмовий авіа.

2018-го Зубрицький розпочав шлях до зірок — був зарахований до загону космонавтів. А наприкінці 2024 року, згідно з інформацією на сайті Роскосмосу, проходив підготовку вже на майданчику Європейського космічного агентства в Кельні.

В Україні Зубрицького заочно засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за статтями «державна зрада» та «дезертирство».