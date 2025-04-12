Наслідки нальоту БпЛА. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n205510-rosiyski-shahedy-atakuvaly-kyyiv-spalahnuly-pojeji-ie-postrajdali.html

Ракурс

Російські БпЛА типу «Шахед» атакували Київ у ніч на 12 квітня.

У Святошинському районі внаслідок нальоту безпілотників виникла пожежа в нежитлових приміщеннях. У цьому районі постраждали двоє осіб. А у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків дронів згорів і був зруйнований приватний будинок. Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

Як поінформували у Державній службі з надзвичайних ситуацій, у Святошинському районі горіли склади. За однією з адрес сталося загоряння на одноповерховому складі на площі 1 тис. 500 кв. м. А за іншою адресою, на території промислового підприємства, горіли складські будівлі на площі 1 тис. та 150 кв. м. Ці приміщення частковою зруйновані.

Станом на 6.49 рятувальники продовжували ліквідовувати загоряння.

Нагадаємо, місяць тому Україна погодилася на пропозицію США прийняти повне тимчасове припинення вогню. росія тоді відмовилася й продовжила ескалацію терору проти цивільного населення. З того часу ворог випустив по Україні майже 70 ракет різних типів, понад 2,2 тис. безпілотників типу «Шахед» та понад 6 тис. керованих авіабомб.