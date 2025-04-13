Наслідки обстрілу міста Суми. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n205557-genshtab-zsu-poobicyav-jorstku-vidpovid-rosiyanam-za-udar-po-sumah.html

Ракурс

Генеральний штаб ЗСУ засудив російський обстріл міста Суми у Вербну неділю.

Командування пообіцяло росіянам «жорстку відповідь» на це. Сам удар назвали «черговим злочином проти людяності», яким росія показує, що не прагне миру, а хоче залякати українців. Військові вважають, що окупанти вдаються до таких дій після того, як на полі бою в них нічого не виходить. Про це Генштаб Збройних сил України повідомив у Telegram.

Але росія отримає лише нашу лють і невідворотну відплату. Наша відповідь буде жорсткою. Ми знищуватимемо окупантів, їхні військові об'єкти, озброєння та техніку — всюди, де б вони не були, — наголосили в відомстві.

Тим часом ДСНС опублікувала фото вцілілого українського прапора серед руїн у Сумах після ракетного удару російських військ

Ми стоїмо. І вистоїмо. Ми — незламні. Ми переможемо, — зазначило відомство у Telegram.

Президент України Володимир Зеленський поінформував, що перша російська балістична ракета влучила одну з будівель університету, а друга розірвалась фактично над вулицею.

117 людей були поранені, у тому числі діти й, зокрема, дівчинка двадцять п’ятого року народження. Лікарі, всі медичні працівники роблять максимум, щоб допомогти, щоб якнайбільше врятувати. Я вдячний усім службам, які за лічені хвилини були на місці та почали рятувальні роботи, — наголосив глава держави.

Наразі відомо про 34 загиблих внаслідок російського обстрілу Сум, двоє з яких — діти. Ще 117 людей зазнали поранень.

Нагадаємо, 13 квітня розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад Збройних сил рф з території Воронезької та Курської областей атакували Суми двома балістичними ракетами типу «Іскандер-М"/KN-23. Друга балістична ракета, імовірно, містила осколкові елементи й вибухнула в повітрі. Більшість людей загинули саме від цих уражуючих елементів.