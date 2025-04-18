У Польщі запроваджено заборону на фотографування низки об’єктів

https://racurs.ua/ua/n205662-u-polschi-zaprovadjeno-zaboronu-na-fotografuvannya-nyzky-obiektiv.html

Ракурс

У Польщі набрав чинності новий закон, який визначає, які об'єкти не можна фотографувати.

Тепер потрібно бути обережним і чітко уявляти, коли й де робити знімки. Наслідком порушення цього закону може стати ув’язнення. Нові правила набрали чинності 17 квітня.

Ідеться не лише про військові об'єкти, — прокоментував очільник Генерального штабу Збройних сил Польщі, генерал Вєслав Кукула.

Заборона на фотографування, бо саме про це йдеться в законі, нарешті набирає чинності й охопить близько 25 тис. локацій у всій Польщі.

Якщо хтось зробить знімок однієї з цих 25 тис. локацій, то буде притягнутий до відповідальності за статтею Кримінального кодексу, яка забороняє фотографувати, знімати на плівку або відео об'єкти, позначені знаком заборони фотографування, або осіб чи рухомого майна, що перебувають на таких об'єктах. Порушення цього закону каратимуться арештом або штрафом.

Порушникам загрожуватиме штраф від 5 до 20 тис. злотих і арешт від пʼяти до 30 діб.

Ідеться про мости, шляхопроводи, тунелі, що є частиною доріг оборонного значення, морські порти оборонного значення, об'єкти телекомунікаційної інфраструктури, як-от поштові відділення, телекомунікаційні підприємства, будівлі, призначені для виконання завдань оборони держави, а також місця, пов’язані з Національним банком Польщі та Банком національного господарства.