У мережі опублікували фото наслідків російської атаки на хлібзавод у Сумах, де пекли паски до Великодня

https://racurs.ua/ua/n205664-u-mereji-opublikuvaly-foto-naslidkiv-rosiyskoyi-ataky-na-hlibzavod-u-sumah-de-pekly-pasky.html

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Наслідки російської атаки на хлібзавод у Сумах. Тут пекли паски до Великодня.

Російський «Шахед» поцілив підприємство, яке є провідним виробник хлібобулочних та кондитерських виробів у місті — пошкоджено виробництво, внаслідок удару загинув підприємець, який приїхав по паски.

Про це повідомили голова Сумської районної державної адміністрації Михайло Мельник у Facebook, ДСНС та прокуратура Сумщини.

Мельник сказав:

Близько 5 ранку ворог завдав удару БПЛА типу «Шахед» по кондитерському цеху в м. Суми. Пошкоджене виробництво пасок. Загинув підприємець, який приїхав за продукцією.

Також звернулась за медичною допомогою працівниця кондитерського цеху.

У ДСНС повідомили, що загиблого дістали з-під завалів.