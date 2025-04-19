У Міноборони заперечили інформацію про те, що Київ «на 90% погодився» з мирним планом США від Рубіо

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У Міноборони заперечили інформацію про те, що Київ «на 90% погодився» з мирним планом США, який цього тижня у Франції нібито презентував держсекретар США Марко Рубіо.

Напередодні New York Post написав, що міністр оборони Умєров повідомив американських посадовців, що Київ підтримує план.

У коментарі Sky News у Міноборони України заявили, що не ухвалюють політичних рішень і не можуть оцінювати їх у відсотках. А також нагадали, що рф не дотримується мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі.

Незрозуміло, як за таких умов можна говорити про відсотки прогресу. Ключове питання — як зробити так, щоб перемир’я запрацювало та підлягало контролю, — йдеться в заяві.

За даними видання New York Times, Рустем Умєров нібито запевнив американських чиновників, що Київ на 90% підтримує мирну програму Дональда Трампа. Тепер же питання полягає в тому, чи захоче Москва долучитися до цих зусиль.

Джерело медіа також підтвердило, що Трамп готовий припинити мирні переговори, перекладаючи відповідальність за війну на європейських союзників.

Наступного тижня в Лондоні хочуть узгодити умови повного і всеосяжного припинення вогню, пише New York Post із посиланням на високопосадовця з адміністрації Трампа.

Після цього плануємо провести [переговори] з росіянами та сказати: «Ось ваша найкраща й остаточна пропозиція», щоб зрозуміти позицію обох сторін. А вже після цього будуть визначені подальші кроки, — сказав він.

Посадовець каже, що Трамп готовий вийти з переговорів без згоди Москви, покладаючи відповідальність за конфлікт на європейських союзників Америки.

На паризьких зустрічах, за даними Bloomberg, американська сторона представила союзникам пропозицію про врегулювання в Україні, де йдеться про умови для припинення бойових дій та помʼякшення санкцій проти рф. Ця пропозиція фактично заморозить війну, а українські території, які зараз окуповані Росією, залишаться під контролем Москви, кажуть співрозмовники видання.

Видання також писало, що США готові визнати Крим російським у рамках майбутньої мирної угоди. Водночас Зеленський постійно зазначає, що Україна не визнаватиме будь-які свої окуповані території російськими.