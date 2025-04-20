Друга за тиждень смерть курсанта сталася у Національній академії Держприкордонслужби

У Хмельницькому від вогнепальних поранень загинув другий за тиждень студент, фото: «Банк Обоев»

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На Буковині вчора, 19 квітня, знайшли тіло курсанта з ознаками вогнепального поранення, який навчався в Національній академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

Про це розповіла речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко, повідомляє видання «Суспільне Хмельницький».

Зазначається, що, за попередніми даними, близько 18.20 вчорашнього дня 19-річний курсант військового вишу з Хмельниччини, який ніс службу на ділянці відповідальності Чернівецького прикордонного загону, вистрелив собі у голову із ввіреної йому зброї.

Після завершення першочергових заходів вирішуватиметься питання про реєстрацію кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 КК України із приміткою самогубство, — розповіла Шевченко.

Це вже другий за тиждень випадок смерті курсанта цього закладу — 17 квітня у Хмельницькому знайшли тіло 20-річного курсанта з ознаками вогнепального поранення. Тоді у ДПСУ повідомили, що загиблий — родом з Чернігівщини. Два роки тому він був призваний на контрактну службу, минулого року вступив до навчального закладу ДПСУ.

Тоді Шевченко у коментарі «Суспільному» повідомила, що, за попередньою інформацією, 20-річний курсант вистрелив собі у голову з автомата, ввіреного йому для несення служби у добовому наряді. Інцидент стався у приміщенні гуртожитку військової академії.

Джерело: «Суспільне»