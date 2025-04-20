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Ракурс
Окупанти розчищають переправу через річку. Фото: 66 ОМБР

Армія рф використовує «перемир'я» для облаштування проходу через річку на Донбасі

20 кві 2025, 19:29
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Окупанти використовують режим тиші для розчищення переправи через річку.

Російська армія облаштовує маршрути проходу важкої техніки, прикриваючись та використовуючи так зване «великоднє перемир’я». ЗСУ ще 9 квітня знищили комплекс КРВД — установку для розгортання тимчасових доріг на базі КАМАЗа. Про це 66-та окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго 20 квітня повідомила у Telegram.

Тоді цей знищений комплекс перекрив проїзд через річку Чорний Жеребець, чим унеможливив штурмові дії росіян бронетехнікою.

А сьогодні, 20 квітня, загарбники намагаються розчистити переправу від решток знищеної техніки. Для цього задіяли понад 10 солдатів і спеціалізовану машину.

Також в 66-й ОМБР заявили, що спостерігається активізація штурмових дій піхотою на позицію одного з батальйонів бригади.

Окупанти розчищають переправу через річку. Фото: 66 ОМБР

Окупанти розчищають переправу через річку. Фото: 66 ОМБР

Окупанти розчищають переправу через річку. Фото: 66 ОМБР

Окупанти розчищають переправу через річку. Фото: 66 ОМБР

Нагадаємо, напередодні російський диктатор володимир путін напередодні Великодня заявив, що наказав «зупинити всі бойові дії» з 18.00 19 квітня до 00.00 21 квітня. Водночас він додав, що окупанти «мають бути готові відбивати можливі порушення перемир’я та провокації».

Президент Володимир Зеленський поінформував, що сьогодні спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування ворогом дронів-камікадзе.

Джерело: Ракурс


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