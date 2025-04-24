Президент США Дональд Трамп має власний дедлайн мирної угоди між Україною та рф. Фото:

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Президент США Дональд Трамп має власний дедлайн мирної угоди між Україною та рф.

Американський лідер сподівається, що сторони сядуть за стіл переговорів. Також він висловив упевненість, що російський диктатор володимир путін «дослухається до його» і не буде обстрілювати Україну. Про це Трамп заявив 24 квітня під час зустрічі із премʼєр-міністром Норвегії у Білому домі.

У мене є свій власний дедлайн, і ми хочемо, щоб це було швидко. І прем'єр-міністр Норвегії нам допомагає. І я думаю, що ви знаєте, в НАТО хочуть, щоб це сталося. Отже, у нас є крайній термін, і після цього у нас буде зовсім інше ставлення. Але я думаю, є дуже хороші шанси це зробити, — зазначив він.

Президент США також сказав, що, на його думку, путін і Зеленський повинні сісти за стіл переговорів, бо обидві країни «дуже сильно хочуть миру»

Я зрозумів, скільки людей гине. І мені це не подобається. Це забирає багато часу. Але я думаю, що вони обидва хочуть помиритися. Я в це вірю. Там багато ненависті. Багато дуже крові, багато страждань, — зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закликав російського диктатора володимира путіна припинити обстріли України, бо вони «не були необхідними» і сталися «невчасно». Трамп наполягає на укладанні мирної угоди й заявив, що йому «не подобаються російські удари по Києву».