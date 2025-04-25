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Ракурс
У Києві завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару, скріншот відео

Російська ракета забрала життя подружжя у Києві, їхня донька дивом вціліла — поліція

25 кві 2025, 19:13
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У Святошинському районі Києва завершена пошуково-рятувальні операція на місці російського ракетного удару.

Про це сьогодні, 25 квітня, повідомила прес-служба Нацполіції.

Вчора ввечері рятувальники деблокували з-під завалів тіла подружжя. Їх 17-річний син загинув разом з ними, а 14-річна донька дивом залишилась живою і наразі перебуває в лікарні, — розповіли у поліції.

Загалом кількість загиблих від ракетної атаки на столицю 24 квітня становить 12 осіб — усі вони мешканці зруйнованого ракетою будинку віком від 17 до 84 років.

Всі ці люди жили життям, сповненим надії та планів, які в одну мить відібрала ворожа ракета. Люди гинуть сім’ями у пеклі цієї страшної війни — вчора під грудою каміння дістали тіла брата та сестри, їм було лише 21 та 19 років, — наголошують у поліції.

Постраждали майже 90 осіб, понад 30 з них перебувають у медзакладах, їм надається необхідна допомога.

Найменшій дівчинці, яка на собі відчула «російський мир», лише один рік, — зазначили у поліції.

Також надійшло 415 заяв на пошкодження майна, опитано понад 400 осіб, проведено понад 200 слідчих дій.

Всього для ліквідації наслідків обстрілу столиці було задіяно 340 осіб особового складу, 29 слідчо-оперативних груп, п’ять психологів, які працювали з родинами загиблих та поранених та допомагали усім, хто потребував підтримки на місці цієї жахливої трагедії, — розповіли у поліції.

Джерело: Ракурс


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