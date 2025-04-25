У Києві завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n205845-rosiyska-raketa-zabrala-jyttya-podrujjya-u-kyievi-yihnya-donka-dyvom-vcilila-policiya.html

Ракурс

У Святошинському районі Києва завершена пошуково-рятувальні операція на місці російського ракетного удару.

Про це сьогодні, 25 квітня, повідомила прес-служба Нацполіції.

Вчора ввечері рятувальники деблокували з-під завалів тіла подружжя. Їх 17-річний син загинув разом з ними, а 14-річна донька дивом залишилась живою і наразі перебуває в лікарні, — розповіли у поліції.

Загалом кількість загиблих від ракетної атаки на столицю 24 квітня становить 12 осіб — усі вони мешканці зруйнованого ракетою будинку віком від 17 до 84 років.

Всі ці люди жили життям, сповненим надії та планів, які в одну мить відібрала ворожа ракета. Люди гинуть сім’ями у пеклі цієї страшної війни — вчора під грудою каміння дістали тіла брата та сестри, їм було лише 21 та 19 років, — наголошують у поліції.

Постраждали майже 90 осіб, понад 30 з них перебувають у медзакладах, їм надається необхідна допомога.

Найменшій дівчинці, яка на собі відчула «російський мир», лише один рік, — зазначили у поліції.

Також надійшло 415 заяв на пошкодження майна, опитано понад 400 осіб, проведено понад 200 слідчих дій.