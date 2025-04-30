Минулої доби на фронті відбулося 177 боєзіткнень.

https://racurs.ua/ua/n205949-na-fronti-za-dobu-vidbulosya-177-boiezitknen-karta.html

Ракурс

Минулої доби на фронті відбулося 177 боєзіткнень.

У Генштабі повдіомили, що найгарячіше було на Покровському напрямку — там українські бійці відбили 75 штурмів росіян.

Україна продовжує операцію в Курській області росії. Там було 25 боїв, росіяни завдали вісім авіаударів та 250 артилерійських обстрілів.

На Лиманському напрямку був 21 бій. На Новопавлівському та Краматорському напрямках по 13 боїв.

На Купʼянському напрямку Сили оборони відбили 9 ворожих штурмів, на Торецькому — шість, на Сіверському — чотири.

Також бої тривали на Харківському та Придніпровському напрямках.

Протягом минулої доби росія втратила ще 1 110 військових убитими й пораненими. Також українські воїни знешкодили один танк, одну бойову броньовану машину, 11 артилерійських систем, одну РСЗВ.