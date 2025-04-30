Грошова машина путіна дає збій, економіка росії сповільнюється, — The Economist

https://racurs.ua/ua/n205953-groshova-mashyna-putina-daie-zbiy-ekonomika-rosiyi-spovilnuietsya-the-economist.html

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З кінця 2024 року річний темп зростання економіки росії знизився з приблизно 5% до майже нуля. Центральний банк та уряд обережно визнають, що падає попит та сповільнюється виробництво.

Протягом останніх трьох років економіка рф перевершила майже всі прогнози, через поєднання фінансового зростання, високих цін на сировинні товари та мілітаризацію економіки, пише The Economist.

Перше пояснення раптового уповільнення — те що ЦБ росії називає «структурною трансформацією» економіки. Якщо раніше країна орієнтувалася на Захід і допускала приватне підприємництво, то з 2022 року вона перетворилася на воєнну економіку, спрямовану на Схід. Це вимагало величезних інвестицій — не лише у виробництво зброї, а й у створення нових ланцюгів постачання.

Тим часом військові витрати сповільнились: з +53% (2023) до +3.4% (2024).

Другим фактором є монетарна політика. Інфляція понад 10% та ключова ставка 21% — найвища з 2000-х.

Третій фактор — погіршення зовнішніх умов. Падають ціни на нафту, особливо боляче через залежність рф від експорту енергоносіїв. Китай — головний покупець нафти — уповільнює зростання (очікування на 2025: з 4.6% до 4%). МOEX (фондовий індекс) впав на 10%, податкові надходження від нафти та газу — на 17% (березень).

Бюджет вже відчуває тиск: у березні податкові надходження від нафти й газу впали на 17% у річному вимірі.

Дональд Трамп, можливо, й прихильно ставиться до путіна, але своєю торговельною війною він «вдарив його просто в зуби», констатує видання.