Дрони СБУ уразили заводи у тилу рф. Фото: РосЗМІ

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Дрони СБУ атакували важливі оборонні заводи в тилу країни-агресора росії.

У ніч на 7 травня далекобійні дрони Служби безпеки України вдарили по двох військових заводах у Московській та Тульській областях — «Базальту» та «Сплаву». Про це «Бабель», «РБК-Україна», «Українська правда» повідомили з посиланням на джерела в українських спецслужбах.

Завод «Базальт» розташований в Красноармійську Московської області. Це підприємство вважається головним в росії з виготовлення озброєння і боєприпасів для усіх родів військ. Там нарахували щонайменше сім вибухів, виникла пожежа.

А підприємство «Сплав» у Тулі є єдиним російським заводом, який проектує і розробляє реактивні системи залпового вогню і патрони. На його території після прильотів БпЛА виникла масштабна пожежа.

На відміну від росіян, які б’ють по житловим багатоповерхівкам у мирних містах, СБУ працює чітко по військовим об'єктам, які допомагають ворогу здійснювати збройну агресію проти України. Робота над послабленням військових спроможностей росії триватиме й надалі, — зазначило джерело.

Крім того, через атаку безпілотників на території Московської області вводили план «Ковер». У російських аеропортах внаслідок закриття виник масовий колапс. Громадяни країни-агресора и чекають на свої рейси по багато годин і сплять де доведеться. Тим часом літаки вишиковуються в черзі на злітно-посадкових смугах.

Асоціація туроператорів росії заявила, що загалом за кілька попередніх днів закриття низки аеропортів вплинули на плани щонайменше 60 тис. пасажирів. Проблеми торкнулися принаймні 350 рейсів.

Нагадаємо, 6 травня у кількох містах росії, зокрема в Москві, Самарі, Калузі, Волгограді та Саратові, було призупинено роботу аеропортів через масовану атаку дронів. Мер Москви заявив, що у столиці сили ППО нібито збили щонайменше 19 безпілотників.

Джерела: «Бабель», «РБК-Україна», «Українська правда»