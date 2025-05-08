Наслідки обстрілів. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n206148-rf-aktyvizuvala-udary-po-sumschyni-pid-chas-peremyrya-ie-jertva.html

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Країна-агресор росія 8 травня не запускала по Україні ракет або ударних дронів.

Однак протягом ночі російські загарбники активізували удари тактичною авіацією із застосуванням керованих авіабомб по Сумській області. Обстріли відбуваються попри те, що диктатор рф володимир путін оголосив про так зване триденне перемир’я. Про російські атаки поінформували Повітряні сили ЗСУ, Управління ДСНС у Сумській області.

За інформацією ПС, цієї ночі ворог активізував удари тактичною авіацією із застосування керованих авіабомб по Сумській області. А в Держслужбі з надзвичайних ситуацій розповіли про авіаудари по території Білопільської громади.

Рятувальники, які обстежили територію, виявили жінку під завалами. Постраждалу деблокували та передали медикам.

А в Сумському районі внаслідок нічного обстрілу виникли пожежі у трьох житлових будинках. Там загинула цивільна особа.

Напередодні, в період з 14.30 до 20.30, як повідомили в Повітряних силах, окупанти атакували 31 безпілотником. Протиповітряна оборона збила 20 із них на півночі та в центрі країни. Ще шість дронів противника були локаційно втрачені.

Нагадаємо, російський диктатор володимир путін оголосив тимчасове перемир’я з 8 до 11 травня. Сьогодні опівночі у рф заявили про початок дії режиму припинення вогню з Україною строком на три дні.