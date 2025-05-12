Переговори у Стамбулі: що відомо на цей час

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Підготовка до переговорів між Києвом та Москвою почалася у Туреччині. У МЗС цієї країни розповіли, якими є позиції України та росії.

За словами міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, Україна та росія наполягають на різній послідовності щодо припинення вогню та ведення перемовин, намагаючись перетягнути на свій бік підтримку Вашингтона. Туреччина дотримується позиції, що перед початком переговорів має бути припинення вогню.

Речник путіна Дмітрій Пєсков заявив, що переговори у Стамбулі мають відбутися без попередніх умов. Офіційний представник Кремля підкреслив, що у своїй заяві в ніч на 11 травня російський диктатор «чітко та недвозначно виклав нашу позицію щодо відновлення прямих переговорів у Стамбулі без жодних попередніх умов» (цитата з РІА «Новости»).

Пєсков також заявив, що росія «налаштована на серйозний пошук шляхів довгострокового врегулювання Україною», а «мова ультиматумів» для росії неприйнятна.

путін поважає Трампа, і вони сходяться на думці, що відмова від діалогу — це абсурд. Кожен із них захищає насамперед інтереси своєї країни. Їх об'єднує те, що вони готові вирішувати найскладніші питання шляхом дискусій, — заявив речник кремлівського диктатора.

Незадовго до виступу Пєскова перед журналістами європейські лідери знову закликали до припинення вогню на початок переговорів.

Якщо рф не визнає перемир’я до кінця дня — європейці почнуть готувати санкції, сказав речник німецького уряду.

У нас ще є 12 годин до кінця дня, і якщо до того часу не буде укладено перемир’я, європейська сторона [розпочне] підготовку санкцій, — заявив Стефан Корнеліус. За його словами, «час спливає".

У Москви час до вечора, заявив й президент Франції Еммануель Макрон.

Зараз ми всі повинні бути розсудливими. Або росія налаштована серйозно і хоче миру, або це несерйозно, і ми повинні запровадити більше санкцій.

Також він зазначив, що сьогодні проведе чергові перемовини Зеленським та європейськими лідерами.

Дуже малоймовірно, що російська сторона погодиться на зустріч в Туреччині, вважає український міністр Андрій Сибіга.

Ось що робить справжній лідер. Він не ховається ні за кого і ні за що. Дуже малоймовірно, що російська сторона має хоч крихітку такої мужності, — прокоментував Сибіга пропозицію президента Зеленського про припинення вогню та переговори з рф.

Зеленський здійснить візит до Туреччини в четвер, 15 травня навіть якщо росія не погодиться розпочати перемир’я в понеділок. Про це видання Axios написало з посиланням на неназваного українського чиновника.

Нагадаємо, у ніч на 11 травня владімір путін запропонував відновити прямі переговори України й росії, не згадуючи про 30-денне припинення вогню, що має запрацювати 12 травня — цього вимагали Київ і його партнери після засідання «коаліції охочих». Тоді вони наголошували, що посилять санкції, якщо росія відмовиться.

У відповідь Зеленський заявив, що особисто чекатиме путіна в Туреччині 15 травня, якщо росія повністю припинить вогонь. Туреччина готова прийняти переговори двох країн.