Renault Megane 2 з пробігом: що точно доведеться замінювати

https://racurs.ua/ua/n206273-renault-megane-2-z-probigom-scho-tochno-dovedetsya-zaminuvaty.html

Ракурс

Renault Megane другого покоління — недорогий і досить надійний автомобіль, який користується великим попитом в Україні. Його головною перевагою вважається ремонтостійкість і, як наслідок, економія на послугах СТО. Але цей автомобіль все ж таки має свої слабкі місця, ігнорування яких може призвести до його передчасної смерті. Якщо ви володієте Рено Меган 2 або плануєте придбати, обов’язково дізнайтесь про найпоширеніші несправності, щоб вчасно їх позбутися і попередити великі проблеми.

Вихлопна система — зверніть увагу на каталізатор

З часом каталізатор Рено Меган 2 неминуче починає забиватися, тріскатися або розсипатися всередині. У такому разі краще всього купити заміну — не обов’язково нову і оригінальну. На ринку достатньо варіантів, які впишуться в будь-який бюджет, але позбавлять автомобіль проблем з двигуном, попередять його передчасний знос і зменшать витрату пального. Відсутність справного каталізатора призводить до помилок у роботі системи керування двигуном, нестабільної роботи мотора і зниження тяги, тому ігнорувати його стан точно не варто.

Підвіска — перевірте амортизатори, втулки стабілізатора, опори

Задня балка і передні стійки амортизаторів у Megane 2 дуже чутливі до українських доріг. Власники з часом стикаються зі стуками, просіданням і нерівномірним зносом шин. Якщо вчасно не усунути ці проблеми, зростає навантаження на кузов і рульове керування, що може призвести до тріщин у «телескопах», знищення опорних підшипників — деформації чашок амортизаторів. До того ж стук у підвісці не просто дискомфорт, а сигнал, що десь уже йде передчасний знос металу або гуми.

Електроніка — не економте на дрібних витратах

У вживаних Renault Megane 2 часто доводиться міняти моторчики склопідйомників, кнопки управління, блоки центрального замка та датчики (температури, ABS, положення педалі гальма). Ці деталі зношуються не відразу, але по черзі починають виходити з ладу через слабку герметизацію, втрату контакту або старіння пластику. У багатьох випадках допомагає заміна фішок або зачистка контактів, але іноді без нових комплектуючих не обійтись.

Запалювання — вчасно оновлюйте інжектор і котушками

Інжектор, котушки запалювання та свічки — це компоненти, які часто виходять з ладу у вживаних моделях. Особливо швидко вони зношуються при використанні газу або неякісного пального, коли система зазнає додаткового навантаження. Невчасна заміна розхідників може призвести до порушення роботи системи впорскування пального, а регулярне оновлення, навпаки — покращує динаміку, береже двигун і водія — від витрат на дорогі ремонти.

Renault Megane 2 не можна назвати проблемною машиною — але вона потребує уваги. Плановий огляд, регулярна діагностика й вчасна заміна деталей значно продовжать ресурс авто, подарують вам багато років безпроблемного використання. А якщо виникне необхідність, допоможуть продати його за гарною ціною.