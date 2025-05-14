Армія рф завдала нових ударів по Сумщині. Фото: ДСНС

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Російські загарбники завдали нових ударів по Сумській області.

У середу, 14 травня, у другій половині дня ворожа авіація скинула КАБи на житловий сектор Білопільської громади. Були частково зруйновані житлові будинки, автомобілі та господарські будівлі. В одній із будівель виникла пожежа, яку вже ліквідовано. Відомо про двох травмованих цивільних. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Ще одна ворожа атака сьогодні відбулася по Роменському району. Загарбники вдарили безпілотником по вантажівці з цистерною із водою у селищі Терни Недригайлівської громади. Росіяни атакували тоді, коли водій саме набирав воду зі скважини. Постраждалого з множинними травмами госпіталізували.

Наслідки атаки ще з’ясовуються, а на місці події працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, 14 травня російська армія завдала ракетного удару промисловому об'єкту в Сумах. Внаслідок обстрілу загинули двоє осіб. Ще дев’ятеро людей дістали поранення. У важкому стані в лікарнях перебувають двоє постраждалих.