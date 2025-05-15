Рада просить надати закатованій в рф журналістці Рощиній звання Героя України

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Народні депутати підтримали звернення про надання журналістці Вікторії Рощиній звання Героя України.

За це проголосували 246 депутатів. Остаточне рішення має ухвалити президент.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року стало відомо про смерть Вікторії Рощиної у російському полоні. У квітні 2025 року тіло журналістки повернули в Україну.

Рощина зникла у серпні 2023 року під час поїздки на окуповані території. З того часу журналістка не виходила на зв’язок з рідними. У травні 2024 року росіяни підтвердили, що утримують журналістку у полоні.