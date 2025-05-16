Окупанти обстріляли Нікополь з «Градів». Фото: ОВА

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Російська армія завдала нових ударів по мирних містах України.

У Дніпропетровській області окупанти вчергове вдарили по Нікополю та Марганецькій громаді. Ворог биз з реактивних систем залпового вогню «Град» та застосовував FPV-дрони. Про це керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак 16 травня повідомив у Telegram.

Тільки по Нікополю росіяни випустили півсотні снарядів. У місті пошкоджені підприємства, дитячий садочок, школа, церква. Понівечені два приватні будинки та п’ять автомобілів. На щастя, минулося без загиблих і постраждалих.

А вчора ввечері, 15 травня, загарбники атакували дронами Краматорськ у Донецькій області. У міській раді заявили, що внаслідок нальоту БпЛА є руйнування. Про постраждалих не повідомлялось. Наслідки ворожого удару встановлюються.

Нагадаємо, 15 травня окупанти завдали удару безпілотниками по цивільній інфраструктурі Сумського району. В результаті виникла пожежа великих масштабів, також було зруйновано будівлі та приміщення. Рятувальники понад 12 годин гасили пожежу на площі 6 тис. кв. м, спричинену ворожим ударом.