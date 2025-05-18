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Ракурс
ударні БПЛА дальнього радіуса дії знищили 100 "шахедів" за допомогою дронів-перехоплювачів

Ударні БПЛА дальнього радіуса дії знищили 100 «шахедів» за допомогою дронів-перехоплювачів

18 тра 2025, 16:41
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Станом на сьогодні підрозділ Darknode 412-го полку Nemesis СБС перехопили 100 ударних БПЛА противника.

Про це 18 травня повідомили в Командуванні Сил безпілотних систем.

Зокрема, йдеться про:

  • 76 одиниць Shahed‑136 — дронів-камікадзе іранського виробництва;
  • 24 одиниці «Гербера» — спрощеної модифікації Shahed-136, що виготовляється на території рф.

Вперше в історії сучасної війни ударні БПЛА дальнього радіусу дії системно перехоплюються іншими безпілотними літальними апаратами.

Такий підхід демонструє високу економічну ефективність: вартість ракети ППО може сягати 1 млн дол., тоді як дрон-перехоплювач — близько 5 тис. дол.

Сили безпілотних систем активно масштабують цей напрям, щоб компенсувати дефіцит традиційних засобів ППО та посилити захист українських міст від терористичних атак з боку рф.

Джерело: Ракурс


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