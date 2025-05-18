ударні БПЛА дальнього радіуса дії знищили 100 "шахедів" за допомогою дронів-перехоплювачів

https://racurs.ua/ua/n206398-udarni-bpla-dalnogo-radiusa-diyi-znyschyly-100-shahediv-za-dopomogou-droniv-perehopluvachiv.html

Ракурс

Станом на сьогодні підрозділ Darknode 412-го полку Nemesis СБС перехопили 100 ударних БПЛА противника.

Про це 18 травня повідомили в Командуванні Сил безпілотних систем.

Зокрема, йдеться про:

76 одиниць Shahed‑136 — дронів-камікадзе іранського виробництва;

24 одиниці «Гербера» — спрощеної модифікації Shahed-136, що виготовляється на території рф.

Вперше в історії сучасної війни ударні БПЛА дальнього радіусу дії системно перехоплюються іншими безпілотними літальними апаратами.

Такий підхід демонструє високу економічну ефективність: вартість ракети ППО може сягати 1 млн дол., тоді як дрон-перехоплювач — близько 5 тис. дол.