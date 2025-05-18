Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Зеленський у Ватикані зустрівся з Папою Левом XIV, Джей Ді Венсом та Марко Рубіо

Зеленський у Ватикані зустрівся з Папою Левом XIV, Джей Ді Венсом та Марко Рубіо

18 тра 2025, 16:45
999

Президент України Володимир Зеленський 18 травня після інтронізації Папи Римського Лева XIV зустрівся з ним, а також американською делегацією у Ватикані.

Зустріч президента Зеленського з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та держсекретарем Марко Рубіо завершилась, вона тривала близько 40 хвилин, пише Суспільне.

Новина дпоповнюється

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...
Новини партнерів