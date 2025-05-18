Зеленський у Ватикані зустрівся з Папою Левом XIV, Джей Ді Венсом та Марко Рубіо

https://racurs.ua/ua/n206399-zelenskyy-u-vatykani-zustrivsya-z-papou-levom-xiv-djey-di-vensom-ta-marko-rubio.html

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Президент України Володимир Зеленський 18 травня після інтронізації Папи Римського Лева XIV зустрівся з ним, а також американською делегацією у Ватикані.

Зустріч президента Зеленського з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та держсекретарем Марко Рубіо завершилась, вона тривала близько 40 хвилин, пише Суспільне.

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