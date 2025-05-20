Обстріли України: рашисти атакували 108 дронами

У ніч на 20 травня Сили ППО знешкодили 93 російські безпілотники.

Українські військові збили 35 БпЛА і ще 58 подавили засобами РЕБ. Усього РФ запустила 108 дронів. Через атаку постраждали Донеччина, Дніпропетровщина, Сумщина та Житомирщина.

На Дніпропетровщинаі у ніч на 20 травня внаслідок удару російських БпЛА у двох районах сталися пожежі.

У Павлоградському районі виникло займання на території фермерського господарства. Вогнеборці ліквідували пожежу.

У Синельниківському районі ворог поцілив на територію виробничого підприємства.

На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

На Сумщині вночі рятувальники ліквідували пожежі, які виникли через російську атаку.

Ворожі безпілотники нанесли удари по одному із населених пунктів Білопільської громади. Внаслідок чого пошкоджено нежитлові приміщення з подальшим загорянням.

Фахівці ДСНС працювали за двома адресами одночасно. Вдалося запобігти поширенню полум’я та приборкати всі осередки горіння. Додатково було проведено обстеження прилеглих територій.

За попередньою інформацією, загиблих та травмованих не має.

Крім того, росіяни запустили дрон по маршрутці в Херсоні.

Російський безпілотник скинув вибухівку на маршрутку, через що одна жінка дістала вибухову травму і контузію. Вона під наглядом лікарів.

росія регулярно атакує цивільні автомобілі й автобуси в Херсоні з дронів. Російські військові перетворили Херсон на навчальний полігон для операторів безпілотників. Найчастіше вони цілять в авто, швидку, пожежні машини, гуманітарні конвої, поштові відділення, заправки, кафе.