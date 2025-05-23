Родина розшукуваного ексрадника голови Фонду держмайна Гмиріна скупила в ОАЕ нерухомості на 14 млн доларів

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Родина розшукуваного ексрадника голови Фонду держмайна Андрія Гмиріна скупила в ОАЕ нерухомості на 14 млн доларів.

Гмиріна з весни 2023 року розшукує НАБУ, його підозрюють в участі у ймовірній корупційній схемі, що призвела до збитків державі на 700 мільйонів гривень.

«Схеми» з’ясували, що родичі колишнього посадовця почали скуповувати майно в ОАЕ одразу після того, як, за версією слідства, припинила свою діяльність «злочинна організація, яка заволоділа коштами» підконтрольних ФДМУ підприємств «Одеського припортового заводу» та «Об'єднаної гірничо-хімічної компанії». Гмирін, за даними слідства, був її «керівником» разом з тодішнім головою Фонду держмайна Дмитром Сенниченком.

Один з епізодів тривав з травня 2020 року по жовтень 2021 року. Як встановили «Схеми», вже наступного місяця чоловік сестри Гмиріна Володимир Колот в один день інвестував одразу у 9 елітних квартир майже 7,3 мільйона доларів. Колот також фігурує у справі НАБУ про так звану «злочинну організацію» у ФДМУ.

Крім того, по квартирі в Дубаї у 2023 році придбав сам Гмирін та його дружина — за 1,3 мільйона доларів та 5,5 мільйонів доларів відповідно.

Більшість квартир в Дубаї вже продана, але досі, за даними «Схем», у власності родичів Гмиріна залишаються апартаменти, в які інвестувала дружина.

Крім того, родина орендує квартиру та офісне приміщення. Строк дії договорів — до 2025−2026-го років. Це може свідчити про те, що родина колишнього посадовця, ймовірно, нині мешкає в ОАЕ.

У коментарі пресслужба Гмиріна зазначила, що дії родини у сфері нерухомості «відповідають чинному законодавству», а згадана справа НАБУ «є замовною та має характер правового свавілля й беззаконня». Адвокат Колота побачив у висунутих правоохоронцями обвинуваченнях «ознаки політично мотивованих дій», а стосовно майна у Дубаї зазначив, що джерела коштів для таких інвестицій «є законними і прозорими».