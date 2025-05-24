Куп'янськ на Харківщині на 90% зруйновано або пошкоджено

https://racurs.ua/ua/n206557-kup-yansk-na-harkivschyni-na-90-zruynovano-abo-poshkodjeno.html

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На сьогодні 90% Куп’янська вже знищено. Про це повідомив начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.

За його словами, ситуація не просто складна, а критична.

На жаль, вчора черговий терористичний акт: КАБ, після нього одразу РСЗВ «Ураган» — два комунальники загинули. Це жахливі втрати наших людей, наших колег, які віддають наші життя, щоб Куп’янськ жив. На жаль, на сьогодні 90% міста знищено, — заявив Беседін.

За його словами, ситуація в громаді вже «не просто складна, а критична». Щодня росіяни скидають КАБи, застосовують артилерію, РСЗВ та дрони.

Фактично від часу деокупації Куп’янська у 2022 році рф не полишає спроб знов захопити місто, а також селища Куп’янськ-Вузловий та Ківшарівку, пояснив посадовець.

Для них це — сакральна місія, — визнає чиновник. Він уточнив, що наступи РФ тривають на всіх напрямках. Кількість обстрілів і руйнувань критична, — сказав він.

За даними Беседіна, на сьогодні 2700 цивільних мешканців залишаються в громаді, безпосередньо в Куп’янську — 1700.

Розуміємо, наскільки важко виїхати, залишити свою домівку. Але життя та здоров’я ніхто не компенсує. Увесь алгоритм відпрацьований, все забезпечено — місця компактного проживання, соціальні виплати, центр підтримки куп’янчан у місті Харкові, який обслуговує понад вісім тисяч наших мешканців, гуманітарна, психологічна, медична допомога, — стверджує Беседін, закликавши місцевих жителів до евакуації.

Нині у Куп’янську немає поштових, банківських послуг, стає дедалі менше магазинів з необхідними продуктами, курсує лише соціальний автобус, додав посадовець.

До повномасштабного вторгнення у Куп’янську проживали близько 27 тисяч осіб.