Російські Shahed не керуються віддалено

https://racurs.ua/ua/n206591-ukrayinski-specialisty-poyasnyly-chy-keruutsya-shahedy-viddaleno.html

Ракурс

Російські Shahed не керуються віддалено.

У них немає такого функціоналу, пояснив у своєму Телеграм-каналі «Про зв’язок від Сергія Флеша» український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов.

За його словами, російські Shahed не управляються в польоті через Telegram і не посилають нікуди відеотрансляції через українські мережі мобільного звʼязку.

Він також стверджує, що Shahed не мають всередині штучного інтелекту та, як і раніше, літають на основі сигналів супутникової навігації, і РЕБ на них впливає.

На шахедах встановлений трекер, який надсилає інформацію про місцезнаходження шахеда і польотні дані (швидкість, висота). Показання надсилаються через Telegram-бот. Для надсилання використовуються мережі мобільного звʼязку та сім-карти. Сім-карти можуть бути російські, українські та інших країн. Цих модемів і сім-карт в уламках ми знаходимо сотні якщо не тисячі вже. Ми, розуміючи все це, не даємо шахедам працювати через наші мережі мобільного звʼязку, — підкреслює Бескрестнов.

Також він заперечив інформацію The Economist про те, що начебто в одному із запущених по Україні дронів знайшли записку про нову схему управління безпілотниками.

Раніше це видання написало, що записку виявили українські інженери в лабораторії в Києві, де розбирають російські дрони. У ній йшлося, що безпілотники тепер контролюються за допомогою ботів у Telegram, які надсилають дані про політ і відео в реальному часі операторам-людям.

Українські інженери нібито також зʼясували, що нові безпілотники Shahed більше не чутливі до систем радіоелектронної боротьби, оскільки не покладаються на GPS. Вони управляються штучним інтелектом і використовують українську мобільну мережу.