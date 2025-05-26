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Російські Shahed не керуються віддалено
Українські спеціалісти пояснили, чи керуються «шахеди» віддаленоhttps://racurs.ua/ua/n206591-ukrayinski-specialisty-poyasnyly-chy-keruutsya-shahedy-viddaleno.htmlРакурс
Російські Shahed не керуються віддалено.
У них немає такого функціоналу, пояснив у своєму Телеграм-каналі «Про зв’язок від Сергія Флеша» український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов.
За його словами, російські Shahed не управляються в польоті через Telegram і не посилають нікуди відеотрансляції через українські мережі мобільного звʼязку.
Він також стверджує, що Shahed не мають всередині штучного інтелекту та, як і раніше, літають на основі сигналів супутникової навігації, і РЕБ на них впливає.
На шахедах встановлений трекер, який надсилає інформацію про місцезнаходження шахеда і польотні дані (швидкість, висота). Показання надсилаються через Telegram-бот. Для надсилання використовуються мережі мобільного звʼязку та сім-карти. Сім-карти можуть бути російські, українські та інших країн. Цих модемів і сім-карт в уламках ми знаходимо сотні якщо не тисячі вже. Ми, розуміючи все це, не даємо шахедам працювати через наші мережі мобільного звʼязку, — підкреслює Бескрестнов.
Також він заперечив інформацію The Economist про те, що начебто в одному із запущених по Україні дронів знайшли записку про нову схему управління безпілотниками.
Раніше це видання написало, що записку виявили українські інженери в лабораторії в Києві, де розбирають російські дрони. У ній йшлося, що безпілотники тепер контролюються за допомогою ботів у Telegram, які надсилають дані про політ і відео в реальному часі операторам-людям.
Українські інженери нібито також зʼясували, що нові безпілотники Shahed більше не чутливі до систем радіоелектронної боротьби, оскільки не покладаються на GPS. Вони управляються штучним інтелектом і використовують українську мобільну мережу.