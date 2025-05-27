Підозрювана у смерті 5-річного хлопчика анестезіологиня у Львові мобілізувалася на військову службу

Львівська анестезіологиня, яку підозрюють у справі про смерть хлопчика після видалення зубів, мобілізувалася на військову службу.

За інформацією Віктора Пашника, батька померлого хлопчика, підозрювана лікарка мобілізувалася через рекрутинговий центр. Тепер справу хочуть призупинити, це клопотання захисників лікарки ще має розглянути суд.

У квітні у Львові віддали до судусправу анестезіологині, яку підозрюють у неналежному виконанні обов’язків, через смерть 5-річного Пашника в січні 2024 року. Під час видалення молочних зубів під загальною анестезією хлопчик впав у кому, а 13 січня — помер.

Як повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури, прокурори завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Максимальне покарання, що загрожує обвинуваченій — позбавлення волі на строк до п’яти років.

Стоматологиня та анестезіологиня приватної стоматологічної клініки Ori-Dent, де після видалення зубів помер 5-річний Велес, не мали відповідної кваліфікації для лікування дітей.

Такий висновок дали клініко-експертної комісії обласного департаменту охорони здоров’я, розповів Суспільному заступник директора обласного департаменту охорони здоров’я Володимир Чорній.