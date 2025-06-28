Новини
У львівському центрі Superhumans провели унікальну операцію — військовому пересадили палець з ноги на руку

У Львові провели унікальну операцію — військовому пересадили палець з ноги на руку (ВІДЕО)

28 чер 2025, 09:03
999

У львівському центрі Superhumans провели унікальну операцію — військовому пересадили палець з ноги на руку.

Після важкого поранення на фронті Назар втратив одну руку, а на іншій — великий палець, що виконує ключову функцію захоплення. Операцію провели спільно з британськими колегами, вона тривала кілька годин.

Потрібно було з'єднати кістку, судини, нерви та сухожилки, щоб пересаджений палець отримав повноцінне кровопостачання, чутливість і рухливість.

За місяць після операції Назар може відкручувати кришку пляшки та підіймати дрібні предмети. Попереду його чекає ще кілька місяців реабілітації — лікарі вважають повне відновлення функції захоплення реальним.

