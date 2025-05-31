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Вибухи в росії. Фото:
ЗСУ вдарили по місцю дислокації армії рф на Курщині — росЗМІ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n206702-zsu-vdaryly-po-miscu-dyslokaciyi-armiyi-rf-na-kurschyni-roszmi-video.htmlРакурс
Вибухи в Курській області росії прогриміли минулої ночі.
У ніч на 31 травня міста Рильськ та Льгов на Курщині були атаковані безпілотниками. У Рильську після вибухів загорілися готель, квартира житлового будинку та автомобіль. Крім того, зафіксовано приліт по місцю розташування підрозділів Збройних сил росії. Про це повідомив телеграм-канал ASTRA.
Місцева влада заявила про нібито 10 постраждалих. Також зафіксовані руйнування.
А в російському Льгові вночі виникла пожежа після прильотів в районі залізничної станції.
Офіційного підтвердження інформації про ураження окупаційних військ наразі немає.
Нагадаємо, 30 травня військовослужбовців ГУР вразили особовий склад та техніку Збройних сил рф на Далекому Сході. У Владивостоці прогриміли два вибухи в районі дислокації 47-го окремого десантно-штурмового батальйону 155-ї бригади морської піхоти. Розвідникам вдалося вразити живу силу, військову техніку і спецзасоби ворога.