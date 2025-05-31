Росіяни масовано обстріляли агропідприємства Сумщини. Фото: ОВА

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Російська армія завдала масованих ударів по сільськогосподарських підприємствах Сумщини.

П’ять ворожих БпЛА вдарили по фермі в одному із сіл Роменської громади. Унаслідок атаки спалахнули господарські будівлі й було знищено десятки тонн зерна. Крім того, загинули сотні свійських тварин. Про це керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров 31 травня повідомив у Telegram.

росіяни навмисно б’ють по цивільній інфраструктурі — по тому, що годує людей. Власникам ферми — мої співчуття через втрати, — зазначив він.

Також під ворожою атакою перебувала й Тростянецька громада. Попередньо відомо, що росіяни атакували сільськогосподарські підприємства двома ракетами та 13 дронами. На щастя, обійшлося без жертв, але згоріли приміщення підприємств і транспорт.

Ліквідація наслідків атаки досі триває. На місці працюють усі необхідні служби.

Крім того, на Сумщині оголосило про обов’язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів Сумського району. В ОВА наголосили, що таке рішення ухвалили з огляду на постійну загрозу життю цивільного населення внаслідок обстрілів прикордонних громад.

Евакуація проводиться з таких населених пунктів:

Горобівка (Річківська сільська громада);

Штанівка, Воронівка, Янченки (Білопільська міська громада);

Цимбалівка, Шкуратівка (Ворожбянська міська громада);

Кровне, Миколаївка, Руднівка, Спаське, Капітанівка (Миколаївська сільська громада).

Місцева влада запевнила, що транспорт, гуманітарну допомогу, соцвиплати та тимчасове розміщення нададуть усім громадянам, які цього потребують.

Нагадаємо, у Сумській області один із російських безпілотників влучив в автомобіль, який розвозив хліб у Недригайлівській громаді. Постраждав водій, якому вже надали медичну допомогу.