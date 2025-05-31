ОПЕК+ погодилася збільшити щоденний видобуток нафти на 411 тисяч барелів у липні, попри спротив рф

https://racurs.ua/ua/n206723-opek-pogodylasya-zbilshyty-schodennyy-vydobutok-nafty-na-u-lypni-popry-sprotyv-rf.html

Ракурс

ОПЕК+ погодилася збільшити щоденний видобуток нафти на 411 тисяч барелів у липні, попри спротив рф.

Bloomberg пише, що росія та кілька інших країн хотіли б сповільнити зростання видобутку. Проте ОПЕК+ змінила політику: раніше вона обмежувала видобуток, щоб підтримувати високі ціни, а зараз збільшує пропозицію, щоб трохи їх знизити.

Збільшити видобуток нафти погодилися втретє поспіль. Серед причин — бажання Саудівської Аравії покарати країни, які порушують квоти, і повернути втрачену через конкуренцію зі США та іншими виробниками частку ринку.

Таке збільшення видобутку полегшить ситуацію для споживачів. Деякі експерти вважають, що збільшення видобутку нафти зараз — це логічний крок, бо попит на неї влітку зростає. Проте збільшення видобутку означає, що на ринку може з’явитися надлишок нафти, і ціни знову впадуть.

росія та Саудівська Аравія — дві найважливіші країни у групі ОПЕК+, яка вирішує, скільки нафти видобувати. Вони мають різні думки щодо видобутку і зустрінуться 6 липня, щоб обговорити, скільки нафти треба виробляти в серпні.