Суд арештував Ємельянова у справі про виплату рф понад 3 млрд гривень боргів ЄЕСУ

Ємельянов під час судового засідання у Печерському райсуді Києва, 3 грудня 2024 року. Суспільне Новини/Нікіта Галка

https://racurs.ua/ua/n206726-sud-areshtuvav-iemelyanova-u-spravi-pro-vyplatu-rf-ponad-3-mlrd-gryven-borgiv-ieesu.html

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Печерський райсуд Києва 31 травня заарештував Артура Ємельянова, ексзаступника голови Вищого господарського суду України, а тепер адвоката за підозрою у державні зраді.

Про це Watchers повідомила адвокатка Ольга Демидюк.

Справа стосується задоволення позова Міністерства оборони рф про стягнення з держави Україна 3,1 млрд гривень за невиконання гарантій по зобовʼязаннях корпорації «Єдині енергетичні системи України» у 1996−1997 роках.

Це — друга підозра Ємельянова. У першій йому інкримінують створення злочинної організації та прийняття пропозиції, обіцянки або одержання хабаря у великому розмірі. Він перебував під арештом у цій справі з кінця 2024-го до 30 травня 2025 року.

Напередодні суд змінив йому запобіжний захід на особисте зобов’язання, а коли вийшов із будівлі суду, працівники Держбюро розслідувань затримали його знову.

У другій підозрі йдеться про те, що Ємельянов «умисно використав свої владні повноваження на шкоду економічній безпеці України, надавши рф, міноборони рф та їх представникам допомогу в проведенні підривної діяльності проти України».

За даними слідства, Ємельянов організував у судах схему впливу на прийняття суддями рішень у господарських справах, яка включала незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду з метою розподілу судових справ на суддів, яких він заздалегідь визначив. Зокрема, й суддю Господарського суду Анатолія Івченка, що у вересні 2012 року задовольнив позов міноборони рф про стягнення з України 3,1 млрд гривень за невиконання гях корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Івченку також оголосили підозру у цій справі, але Вища рада правосуддя не дала дозвіл на його арешт.