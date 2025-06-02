Україна та рф 2 червня проведуть другий раунд переговорів у Стамбулі. Фото:

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Переговори України та російської федерації у Стамбулі продовжаться.

У понеділок, 2 травня, українська та російська делегації проведуть другий раунд перемовин. Представники обох країн вже у Туреччині. Російська делегація прилетіла до Стамбула ввечері 1 червня. А делегація України прибула до сьогодні вранці. Переговори розпочнуться о 13.00 в палаці Чираган. Про це пише видання Anadolu.

Раніше агентство Reuters інформувало, що Київ на сьогоднішніх переговорах має намір запропонувати Москві чітку дорожню карту для досягнення стійкого мирного врегулювання.

Серед ключових пропозицій України — припинення вогню щонайменше на 30 днів, обмін полоненими за формулою «всіх на всіх», повернення українських дітей та пряма зустріч Володимира Зеленського з володимиром путіним.

А росія в Стамбулі сьогодні покаже меморандум, в якому викладене бачення Кремля припинення вогню. Раніше російський диктатор володимир путін заявляв, що цей документ нібито має бути кроком до майбутнього мирного договору.

Видання The Times поінформувало, що сьогоднішні переговори між росією та Україною в Туреччинінавряд чи приведуть до прориву після заяви президента України Володимира Зеленського про відсутність серйозності з боку Москви.

Нагадаємо, 1 червня президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації України на переговорах з рф у Стамбулі. Тепер делегація включає 14 осіб, в той час як під час першого раунду переговорів у Стамбулі 16 травня українська делегація складалася з 12 осіб.

Джерела: Anadolu, Reuters, The Times