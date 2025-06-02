Готуємо новий обмін і прагнемо повернути дітей: Київ про другий раунд переговорів з рашистами у Стамбулі

https://racurs.ua/ua/n206767-gotuiemo-novyy-obmin-i-pragnemo-povernuty-ditey-kyyiv-pro-drugyy-raund-peregovoriv-z-rashystamy.html

Ракурс

У Стамбулі 2 червня відбувся другий раунд перемовин України та терористів з рф. Вони відбувалися трохи більше години. Про закінчення зустрічі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Делегації України та росії зустрілися в присутності турецької сторони.

Переговорам передувало вступне слово міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, який був присутній у переговорній залі.

Українську делегацію очолював міністр оборони Рустем Умєров.

Я якраз очікую повного звіту від пана Умєрова. Вони [делегації] обмінялися думками, і ми готуємо новий обмін військоповолоненими, — заявив президент.

Україна у Стамбулі передала росіянам також список українських дітей, яких потрібно повернути.

Йдеться про сотні дітей, яких росія незаконно депортувала, примусово перемістила або утримує на тимчасово окупованих територіях. Повернення українських дітей — невіддільна частина справедливого та тривалого миру та ключовий елемент довіри, перший тест на щирість намірів. Чекаємо відповіді. М’яч на полі росії. Справжня добросовісність — це не слова, а дії. І тепер саме час це довести, — повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Безумовна зупинка вогню, обмін «всіх на всіх», повернення дітей та цивільних заручників, — агенція Reuters раніше стверджувала, що отримала мирний план України, який вона повезла на перемовини у Стамбул

Згідно з планом, розмови про територіальні врегулювання відкладаються до моменту, коли будуть виконані передумови, а саме:

Безумовне припинення вогню на 30 днів

Повернення депортованих та незаконно переміщених українських дітей

Обмін військовополоненими у форматі «всіх на всіх»

Повернення цивільних заручників, які утримуються росією в місцях позбавлення волі, включно з тими, що були захоплені починаючи з 2014 року.

При цьому визнання окупованих територій за росією заперечується, а санкції можуть бути зняті лише деякі і поступово, відповідно до того як буде виконувати зобовʼязання російська сторона.

Метою переговорів визначено неповторення агресії та гарантії безпеки.

Саме у Стамбулі 16 травня пройшли перші з 2022 року прямі переговори України та рф. Особливих результатів не досягли. Проте внаслідок перемовин провели обмін полоненими у форматі «1 000 на 1 000».

Напередодні зустрічі 2 червня Україна передала рф документ, який відображає українську позицію. Київ казав, що для ефективної зустрічі також завчасно має отримати документ від росії, щоб ознайомитися з ним. Росіяни це проігнорували.