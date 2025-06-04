Верховна Рада схвалила зміни до Бюджетного кодексу. Фото:

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Верховна Рада України внесла зміни до Бюджетного кодексу України.

Ці зміни необхідні для реалізації угоди зі США щодо створення американсько-українського інвестиційного Фонду відновлення. У середу, 4 червня, законопроект № 13256 у другому читанні підтримали 309 народних депутатів. Про це парламентар Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

За його інформацією, до другого читання текст законопроекту практично не змінився. Внесок України складатиметься з половини коштів, отриманих після набрання чинності угодою від:

ренти на видобуток корисних копалин за новими ліцензіями;

видачі нових дозволів на використання надрами;

реалізації державної частини продукції за новими угодами про розподіл продукції.

Ці гроші будуть зараховуватись в спеціальний фонд державного бюджету і перераховуватимуться до Фонду відновлення.

Нагадаємо, 1 травня Україна і США підписали угоду про надра — тобто про створення Інвестиційного фонду реконструкції між США та Україною, який залучатиме глобальні інвестиції в нашу державу. Верховна Рада ратифікувала її 8 травня. Президент України Володимир Зеленський 12 травня підписав закон про ратифікацію цієї угоди.