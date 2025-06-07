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Одна не ходить, інша перенесла інсульт, третя – з паличкою: «Білі янголи» евакуювали літніх жінок з прикордоння
Одна не ходить, інша перенесла інсульт, третя — з паличкою: «Білі янголи» евакуювали літніх жінок з прикордоння (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n206897-odna-ne-hodyt-insha-perenesla-insult-tretya-z-palychkou-bili-yangoly-evakuuvaly-litnih.htmlРакурс
Поліцейські «Білого янгола» евакуювали трьох літніх жінок з прикордоння.
Евакуація була не простою. Двох жінок виносили на руках — одна не ходить через проблеми з ногами, інша перенесла інсульт і не могла самостійно рухатися. Третя — з паличкою — йшла сама, тримаючись за рукав поліцейського.
Для спецпризначенців «Білого янгола» це не виняткова операція, а щоденна робота. Їх не зупиняє небезпека — існує тільки бажання врятувати життя.
Ми приїхали на світанку. У повітрі вже стояв запах пороху, щойно був обстріл. Але ці жінки — справжні героїні. Вони прожили нелегке життя, а зараз стали заручницями чужої жорстокості. Ми просто не могли залишити їх там, — розповідає командир групи.
Сьогодні всі троє у безпеці. Вони отримують медичну допомогу, мають дах над головою й, головне, шанс на спокій.