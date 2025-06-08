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Ракурс
Наслідки обстрілів. Фото: НПУ

Армія рф атакувала дві громади на Сумщині — є поранені, виникли пожежі

8 чер 2025, 11:24
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Армія росії продовжує обстрілювати населені пункти Сумської області.

У неділю вранці, 8 червня, ворожий ударний БпЛА (ймовірно, «Ланцет») вдарив по території Недригайлівської громади на Роменщині. Внаслідок атаки були поранені дві жінки: 43-річна та 28-річна. Одна із постраждалих вагітна. Про це Сумська обласна військова адміністрації 8 червня повідомила у Telegram.

Крім того, були пошкоджені магазини та автомобілі. На місці працюють усі відповідні служби й з’ясовуються масштаби руйнувань.

Також сьогодні під вогнем була Есманьська громада — окупанти застосували реактивні системи залпового вогню та FPV-дрони. Одна людина зазнала поранень. Також горіли житлові будинки мирних людей. Рятувальники намагаються ліквідувати наслідки обстрілу.

Наслідки обстрілів. Фото: ОВА

Нагадаємо, у Дніпропетровській області окупанти скинули три керовані авіаційні бомби по Межівській громаді. Там загинув цивільний. А в Донецькій області загарбники вбили п’ятьох осіб — двоє мирних жителів загинули у Яблунівці. Також є жертви у Костянтинівці та Сіверську.

Джерело: Ракурс


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