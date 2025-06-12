МАГАТЕ вперше за 20 років звинуватило Іран у порушенні ядерних зобовʼязань

https://racurs.ua/ua/n207014-magate-zvynuvatylo-iran-u-porushenni-yadernyh-zobov-yazan-proty-buly-rf-ta-kytay.html

Ракурс

МАГАТЕ вперше за 20 років звинуватило Іран у порушенні ядерних зобовʼязань.

Рада керуючих МАГАТЕ 12 червня проголосувала за відповідну резолюцію, подану США, Британією, Францією та Німеччиною. Її підтримали 19 країн, проти були росія, Китай та Буркіна-Фасо. Ще 11 країн утримались, а дві не голосували.

У документі Іран звинуватили у невиконанні своїх зобов’язань щодо міжнародних гарантій ядерної безпеки. Все через те, що Іран не надав МАГАТЕ достовірних пояснень щодо походження слідів урану, виявлених на трьох об'єктах. Відомство вважає, що ці об'єкти були частиною секретної ядерної програми, яку Іран здійснював до початку 2000-х років.

Хоча в резолюції згадується про можливість передання справи Ірану до Ради Безпеки ООН, для цього знадобиться ще одна резолюція — як це було востаннє у вересні 2005 року.

Іранські МЗС та Організація з атомної енергії вважають, що резолюція ґрунтується на політичних мотивах і не має технічного чи юридичного підґрунтя.

Там наголошують, що жоден зі звітів МАГАТЕ досі не містив згадок про недотримання Іраном своїх зобов’язань, тому члени організації «звернулися до претензій, що сягають понад 25 років у минуле».

Організація з атомної енергії Ірану у відповідь на резолюцію видала накази щодо запуску нового центру зі збагачення урану «в безпечному місці» та оновлення центрифуг на заводі зі збагачення урану у Фордо.

31 травня МАГАТЕ заявило в доповіді, що Іран наростив виробництво високозбагаченого урану в останні місяці.

Агенція тоді висловила «серйозне занепокоєння» у зв’язку з тим, що Іран збільшив свої запаси урану, збагаченого до 60 відсотків, у період з лютого по середину травня, і розкритикувало «незадовільну» співпрацю Тегерана щодо контролю за його ядерною програмою.

У звіті агентства, що базується у Відні, вказано, що станом на 17 травня Іран накопичив 408,6 кілограма урану, збагаченого до 60%. Це на 133,8 кілограма більше з моменту публікації останнього звіту МАГАТЕ в лютому.

У звіті МАГАТЕ йдеться про те, що Іран зараз є «єдиною державою без ядерної зброї, яка виробляє такий матеріал».

Тегеран коментарів щодо нового звіту МАГАТЕ не давав.

Очільник МАГАТЕ Рафаель Ґроссі раніше попереджав, що Тегеран має достатньо урану, збагаченого до майже збройового рівня, щоб створити кілька ядерних бомб, якщо він вирішить це зробити. За даними наглядового органу, приблизно 42 кілограмів збагаченого до 60% урану теоретично достатньо для виробництва однієї атомної бомби, якщо його збагатити до 90%.

Ізраїль уже закликав міжнародне співтовариство вжити негайних заходів, щоб зупинити Іран.