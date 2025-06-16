Прикордонники відмовилися повідомляти ЗМІ про поїздку Портнова в Україну перед його вбивством

У прикордонслужбі відмовилися надати дані про перетин Портновим кордону України перед його вбивством у травні.

Радіо Свобода відправляло відповідний запит до служби

Запитувана інформація є інформацією з обмеженим доступом і стосується приватного життя особи, про яку запитується, її захист від неналежного поширення забезпечується Конституцією України, законами України «Про інформацію», «Про захист персональних даних», а тому може поширюватися лише за згодою особи або в інших, передбачених законом, випадках…, — йдеться у відповіді.

21 травня 2025 року стало відомо, що його застрелили в Іспанії. Від грудня 2021 року Портнов, який був радником, а потім заступником голови адміністрації експрезидента Януковича, перебував під санкціями США через вплив на суди.