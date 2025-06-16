Росіяни пропонували обмін полонених на українських дітей

рф пропонувала обмінювати українських дітей на російських військових.

Про це 16 червня повідомив президент Володимир Зеленський.

Ми не міняємо їх [дітей] ні на що, це абсолютно несправедливо. Якщо чесно, це божевілля, яке росіяни, до речі, пропонували: ми їм даємо військових, а вони нам — дітей. Просто це поза розумінням, поза міжнародним правом, це в їхньому дусі, — сказав президент України.

Нагадаємо, у Стамбулі 2 червня пройшов черговий раунд перемовин між Україною та росією. Тоді Київ передав Москві список викрадених українських дітей.

На брифінгу 20 березня Зеленський заявив, що Україна працюватиме над поверненням усіх українських депортованих дітей. На той момент президент не мав їхньої точної кількості — у різний час надходила різна інформація. Раніше в Україні говорили про щонайменше 19 тис. 546 українських дітей депортованих до росії.