Українці здійснили демарш на Європейському молодіжному форумі через виступ доньки Навального

https://racurs.ua/ua/n207124-ukrayinci-zdiysnyly-demarsh-na-ievropeyskomu-molodijnomu-forumi-cherez-vystup-donky-navalnogo.html

Ракурс

Через виступ доньки Навального українська делегація залишила залу Європейського молодіжного форуму.

European Youth Event — найбільший молодіжний форум Європи, який раз на два роки відбувається в стінах Європарламенту у французькому Страсбурзі.

За словами учасниць української делегації, їх не попередили про участь Дар’ї Навальної на форумі — дізналися, вже коли вона вийшла виступати (говорила про демократію, захист прав людини та свободи слова).

Донька Навального була учасницею однієї з головних дискусійних панелей, а її виступ організатори винесли в окремий акцент і представили як важливий для всього заходу.

Українські делегати наголосили: для них це неприйнятно:

Ми приїхали з країни, яка щодня зазнає атак. Наші ровесники гинуть на фронті. І бачити в Європарламенті, як ключову роль надають росіянці — це образливо для нас і нашої боротьби.

Це не був поодинокий випадок: на форумі також виступав юрист із росії — Вʼячеслав Самонов. При цьому для українців серед ключових спікерів форуму місця не знайшлося.