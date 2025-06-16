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Ракурс
Українці здійснили демарш на Європейському молодіжному форумі через виступ доньки Навального

Українці здійснили демарш на Європейському молодіжному форумі через виступ доньки Навального

16 чер 2025, 18:53
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Через виступ доньки Навального українська делегація залишила залу Європейського молодіжного форуму.

European Youth Event — найбільший молодіжний форум Європи, який раз на два роки відбувається в стінах Європарламенту у французькому Страсбурзі.

За словами учасниць української делегації, їх не попередили про участь Дар’ї Навальної на форумі — дізналися, вже коли вона вийшла виступати (говорила про демократію, захист прав людини та свободи слова).

Донька Навального була учасницею однієї з головних дискусійних панелей, а її виступ організатори винесли в окремий акцент і представили як важливий для всього заходу.

Українські делегати наголосили: для них це неприйнятно:

Ми приїхали з країни, яка щодня зазнає атак. Наші ровесники гинуть на фронті. І бачити в Європарламенті, як ключову роль надають росіянці — це образливо для нас і нашої боротьби.

Це не був поодинокий випадок: на форумі також виступав юрист із росії — Вʼячеслав Самонов. При цьому для українців серед ключових спікерів форуму місця не знайшлося.

Джерело: Ракурс


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