Ізраїль вдарив по заводах з виготовлення центрифуг та компонентів для ракет в Ірані

https://racurs.ua/ua/n207170-izrayil-vdaryv-po-zavodah-z-vygotovlennya-centryfug-ta-komponentiv-dlya-raket-v-irani.html

Ракурс

МАГАТЕ підтвердило удари Ізраїлю по виробництву центрифуг в Ірані.

Понад 50 винищувачів атакували об'єкти в Тегерані, зокрема підприємства з виробництва центрифуг і компонентів ракет. МАГАТЕ підтвердило удари по двох ядерних об'єктах.

Ідеться про завод TESA в Караджі та Тегеранський дослідницький центр. У Тегерані пошкоджень зазнала будівля, де виготовляли та тестували модернізовані ротори для центрифуг, а в Караджі зруйновані дві будівлі, де виробляли окремі частини для центрифуг. Центрифуги потрібні для збагачення урану.

17 червня МАГАТЕ знайшло ознаки ударів по підземних залах для збагачення урану на ядерному обʼєкті в іранському Натанзі. Таку заяву Міжнародне агентство з атомної енергії зробило після того, як проаналізувало деталізовані супутникові знімки наслідків атаки Ізраїлю на Іран.

16 червня очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі казав, що «немає жодних ознак» атаки на підземний каскадний зал.