Дональд Трамп заявив про незначний прогрес мирних переговорів рф та України. Фото:

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Президента США Дональд Трамп прокоментував хід україно-російських переговорів.

Україна та російська федерація досягають незначного прогресу у процесі мирних переговорів щодо завершення війни. Про це глава Сполучених Штатів Америки заявив під час спілкування з журналістами, передає Fox News.

росія та Україна досягли незначного прогресу, — зазначив він.

Як відомо, Київ та Москва за останні місяці провели вже два раунди переговорів у Стамбулі. Американці не були присутні на перемовинах, хоч і наполягали на прямих переговорах сторін конфлікту.

Також американський лідер заявив, що рішення щодо подальших дій щодо Ірану ухвалить у найближчі два тижні. За цей час Тегеран має дати згоду на проведення переговорів щодо ядерної угоди.

Я дам їм небагато часу. Ми побачимо, яким буде цей період. Але я даю їм час. І я сказав би, що два тижні — це максимум, — сказав він.

Трамп зізнався, що не збирається закликати Ізраїль припиняти удари по Ірану, хоч Тегеран наполягає на цьому для початку переговорів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп достроково залишив саміт G7 в Канаді й заявив, що повертається до Вашингтону, щоб розібратися з конфліктом на Близькому Сході. Але деякі політики, заявили, що він не виявляв інтересу до зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: Fox News