Родина віцепрем’єра – міністра національної єдності Олексія Чернишова виїхала з України

https://racurs.ua/ua/n207250-rodyna-vicepremiera-chernyshova-vyyihala-z-ukrayiny-up.html

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Родина віцепрем'єра — міністра національної єдності Олексія Чернишова виїхала з України.

Про це з посиланням на власні джерела пише «Українська правда».

За інформацією джерел, 19 червня виїхав син Чернишова, а 20 червня — дружина.

Раніше сьогодні нардеп Ярослав Железняк повідомив, що 19 червня НАБУ і САП надіслали секретаріату Кабміну запрошення Чернишову явитися для вручення підозри 23 червня.

Перед цим президент Зеленський заявив, що Чернишов перебуває у закордонному відрядженні, після завершення якого має повернутися.

У міністерстві також заявляли, що відрядження відбувається у штатному режимі. 17 червня Міністерство національної єдності провело форум Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery, на який як спікера заявили Чернишова, але він виступив онлайн.

НАБУ і САП 13 червня викрили корупційну схему із землею під забудову в Києві. Серед фігурантів — член правління НАК «Нафтогаз України», ексдержсекретар Мінрегіону Василь Володін та ексрадник міністра Мінрегіону Максим Горбатюк. Їх називають близькими до Олексія Чернишова.

20 червня суд узяв під варту забудовника Сергія Копистиру із можливістю застави у 100 мільйонів гривень. Про це стало відомо з трансляції засідання, передає «Суспільне».

За версією слідства, у 2021 році забудовники Копистира та Татаренко спробували заволодіти ділянкою площею понад 11 га, яка належала державній агрофірмі «Квіти України». Схема передбачала передачу квартир чиновникам за заниженими цінами.

У схемі, ймовірно, брали участь тодішній міністр розвитку громад Олексій Чернишов, його радник Максим Горбатюк, держсекретар Василь Володін та директорка держпідприємства Алла Сушон, пише ЦПК.

Фаворит президента Зеленського Олексій Чернишов (зараз — міністр національної єдності) уже тривалий час перебуває в закордонному відрядженні в країнах ЄС, уникаючи процесуальних дій у скандальній справі НАБУ.